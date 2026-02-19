Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах Ильи Вахании в «Краснодаре».

Илья Вахания globallookpress.com

«Вахания должен усилить "Краснодар". Тем более Петров на долгое время выбыл из‑за травмы и он немолод. С прицелом на будущее и перспективу подписывают Ваханию.

За ним видят будущее команды. Все шансы для успешного выступления у него есть«, — сказал Дьяков "Матч ТВ".

Ранее «Ростов» сообщил о том, что Вахания перейдет в «Краснодар» после окончания нынешнего сезона. Защитник провел за ростовчан 18 матчей в рамках РПЛ сезона 2025/2026, забил гол и сделал голевую передачу.