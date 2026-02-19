Стала известна символическая сборная лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).
Защитники: Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал» Мадрид), Габриэл Сара («Галатасарай»).
Нападающие: Христос Дзолис («Брюгге»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»).
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ньюкасла» Гордон признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов. Форвард оформил покер в 1-м тайме матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Карабаха» (6:1).