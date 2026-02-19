В нынешнем сезоне Гордон провел за «Ньюкасл» 9 матчей в рамках Лиги чемпионов, забил 10 голов и сделал голевую передачу.

Англичанин опередил в голосовании вингера ПСЖ Дезире Дуэ (2+1 по «гол+пас»), нападающего «Будё-Глимт» Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из «Байера» .

Гордон оформил покер в 1-м тайме матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Карабаха» (6:1).

Нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона признали лучшим футболистом недели Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальной странице турнира в соц. сетях.

