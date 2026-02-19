«Байер» одержал гостевую победу над «Олимпиакосом» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
У немецкой команды дубль оформил нападающий Патрик Шик, отличившись на 60-й и 63-й минутах.
Результат матча
ОлимпиакосПирей0:2БайерЛеверкузен
0:1 Патрик Шик 60' 0:2 Патрик Шик 63'
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Лоренцо Пирола (Жулиан Бьянкон 46'), Франсиско Ортега (Бруно Оньемаечи 82'), Христос Музакитис, Сантьяго Эссе (Лоренсо Шипиони 82'), Даниэл Поденсе (Андре Луиж 64'), Желсон Мартинш, Мехди Тареми (Франциско Мачадо 64'), Айюб Эль-Кааби
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Алейш Гарсия (Эсекиэль Фернандес 87'), Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих, Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 86'), Эрнест Поку (Артур 77'), Ибрахим Маца (Малик Тилльман 64'), Лукас Васкес (Мартен Терье 77')
Жёлтые карточки: Айюб Эль-Кааби 13' — Алейш Гарсия 42'
Ответная игра между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 24-го февраля в Леверкузене (Германия).