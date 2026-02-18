ПСЖ обыграл «Монако» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте встречи, отличился Фоларин Балогун с передачи Александра Головина. На 18-й минуте Фоларин Балогун оформил дубль.

На 48-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе ПСЖ дублем отметился Дезире Дуэ, отличившись на 29-й и 67-й минутах. Еще один гол забил Ашраф Хакими на 41-й минуте.

Результат матча Монако Монако 2:3 ПСЖ Париж 1:0 Фоларин Балогун 1' 2:0 Фоларин Балогун 18' 2:1 Дезире Дуэ 29' 2:2 Ашраф Хакими 41' 2:3 Дезире Дуэ 67' Монако: Филипп Кён, Вандерсон ( Аладжи Бамба 70' ), Джордан Тезе, Ваут Фас, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше ( Крепин Дьятта 58' ), Александр Головин, Ламин Камара, Саймон Адингра ( Мамаду Кулибали 70' ), Фоларин Балогун ( Мика Биерет 83' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле ( Дезире Дуэ 27' ), Хвича Кварацхелия ( Ли Кан Ин 69' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 81' ) Жёлтые карточки: Ваут Фас 21' (Монако), Денис Закария 29' (Монако) Красная карточка: Александр Головин 48' (Монако)

Статистика матча 4 Удары в створ 10 3 Удары мимо 10 20 Владение мячом 80 1 Угловые удары 8 2 Офсайды 2 11 Фолы 4

Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Париже (Франция).