ПСЖ обыграл «Монако» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте встречи, отличился Фоларин Балогун с передачи Александра Головина. На 18-й минуте Фоларин Балогун оформил дубль.
На 48-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе ПСЖ дублем отметился Дезире Дуэ, отличившись на 29-й и 67-й минутах. Еще один гол забил Ашраф Хакими на 41-й минуте.
Результат матча
МонакоМонако2:3ПСЖПариж
1:0 Фоларин Балогун 1' 2:0 Фоларин Балогун 18' 2:1 Дезире Дуэ 29' 2:2 Ашраф Хакими 41' 2:3 Дезире Дуэ 67'
Монако: Филипп Кён, Вандерсон (Аладжи Бамба 70'), Джордан Тезе, Ваут Фас, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше (Крепин Дьятта 58'), Александр Головин, Ламин Камара, Саймон Адингра (Мамаду Кулибали 70'), Фоларин Балогун (Мика Биерет 83')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Дезире Дуэ 27'), Хвича Кварацхелия (Ли Кан Ин 69'), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш 81')
Жёлтые карточки: Ваут Фас 21' (Монако), Денис Закария 29' (Монако)
Красная карточка: Александр Головин 48' (Монако)
Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Париже (Франция).