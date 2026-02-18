Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на расистский скандал с участием Винисиуса в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Сегодня спортивные вопросы перестали быть важными. Это Лига чемпионов, важнейший футбольный турнир в мире, и мы не можем игнорировать произошедшее. Это Лига чемпионов, и мы должны подавать пример всем детям, которые смотрят на нас. То, что произошло сегодня, — это то, чего мы не можем допустить, потому что за нами наблюдает весь мир. Когда кто-то ведет себя подобным образом, как Престианни, мы должны высказаться и осудить это. У меня нет ничего против «Бенфики», клуба, его болельщиков или тренера. Но что-то нужно сделать.

Мы не можем мириться с тем, что в главном европейском футбольном турнире есть игрок, который ведет себя подобным образом. Этот парень больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов. Это мое мнение, но я не тот, кто принимает подобные решения. УЕФА пытается бороться с расизмом, и я думаю, что они должны что-то предпринять в связи с тем, что произошло сегодня«, — цитирует Reuters Мбаппе.

Встречу прервали после гола Винисиуса Жуниора на 50-й минуте из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. Форварда оскорбил вингер «Бенфики» Джанлука Престианни.