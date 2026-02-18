«Вильярреал» одержал гостевую победу над «Леванте» (1:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом мате гости забили на 57-й минуте благодаря точному удару Жоржа Микаутадзе.
Результат матча
ЛевантеВаленсия0:1ВильярреалВильярреал
0:1 Жорж Микаутадзе 57'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено (Алан Маттурро 65'), Диего Пампин, Виктор Гарсиа, Юго Рагубер (Унай Венседор 65'), Jon Olasagasti, Икер Лосада (Карлос Альварес 74'), Карлос Эспи, Paco Cortes (Kareem Tunde 89')
Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Рафа Марин (Томас Парти 79'), Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Alex Freeman 88'), Пап Гуй (Ренато Вейга 79'), Сантьяго Комесанья, Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи 89'), Айосе Перес (Альфонсо Педраса 71'), Николя Пепе
Жёлтые карточки: Карлос Эспи 31', Икер Лосада 43', Йереми Тольян 85' — Айосе Перес 60', Пап Гуй 72', Сантьяго Комесанья 90', Николя Пепе 90+5'
После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 48-ю очками в активе. «Леванте» — на 19-й строчке с 18-ю баллами.