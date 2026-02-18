Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы не ищем оправданий, мы приехали сюда с утра именно для того, чтобы тренироваться и привыкать к этому месту, но здесь нет ни холода, ни синтетического поля. Мы должны быть готовы ментально и физически. Здесь они обыграли "Сити" и победили "Атлетико" в Мадриде. Они амбициозны, у них успешный проект на протяжении многих лет. Мы хорошо знаем, как развивается норвежский футбол», — цитирует Киву Sky Sport.

Матч «Буде-Глимт» — «Интер» состоится в среду, 18 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.