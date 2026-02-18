Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

Эдди Хау globallookpress.com

«Перед этой игрой я много смотрел матчи "Карабаха", а также видел их встречи с "Челси" и "Ливерпулем". Счёт [6:0] в их игре с "Ливерпулем" не отражает хода встречи.»Карабах« очень здорово начал ту игру, у них было немало опасных моментов, они показали высокий уровень техники. У них есть очень качественные футболисты.

Этот матч вызывает настоящий ажиотаж, особенно с учётом числа наших болельщиков на этой игре. Разумеется, мы должны выполнить свою работу, проявив себя как можно лучше, нам необходимо правильно отнестись к этому матчу. Уверен, так и будет», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

Матч «Карабах» — «Ньюкасл» состоится в среду, 18 февраля. Начало игры — в 20:45 мск.