Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (5:2).

Окан Бурук globallookpress.com

«Я (в перерыве) поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.

Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление. Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счёта достаточно, и этого я хотел больше всего», — приводит слова Бурука Hurriyet.

Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Турине (Италия).