В матче 1/16 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в родных стенах переиграла «Аталанту» со счетом 2:0.
Открыл счет в матче Серу Гирасси на 3-й минуте, а Максимилиан Байер на 42-й минуте установил окончательный результат на табло.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд2:0АталантаБергамо
1:0 Серу Гирасси 3' 2:0 Максимилиан Байер 42'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер 83'), Джоб Беллингем, Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека 70'), Юлиан Брандт (Карим Адейеми 70'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 83'), Luca Reggiani
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 72'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Никола Крстович 46'), Одилон Коссуну, Никола Залевский (Лазар Самарджич 82'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Камал Дин Сулемана 63'), Джанлука Скамакка (Исак Хин 46')
Жёлтые карточки: Luca Reggiani 18', Вальдемар Антон 48' — Берат Джимсити 40', Одилон Коссуну 40', Джанлука Скамакка 45+1'
Ответный поединок команд состоится в Бергамо уже на следующей неделе, в среду, 25 февраля.