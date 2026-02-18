«Реал» одержал победу над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в этом матче «сливочные» забили на 50-й минуте благодаря точному удару Винисиуса.
Результат матча
БенфикаЛиссабон0:1Реал МадридМадрид
0:1 Винисиус Жуниор 50'
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес (Sidny Lopes Cabral 80'), Рафаэл Силва (Георгий Судаков 74'), Андреас Шельдеруп (Ричард Риос 74'), Джанлука Престианни (Доди Лукебакио 81'), Вангелис Павлидис
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга (Даниэль Карвахаль 90'), Арда Гюлер (Браим Диас 86'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras (Тиаго Питарч Пинар 90')
Жёлтые карточки: Джанлука Престианни 78', Георгий Судаков 90+2' — Винисиус Жуниор 51', Килиан Мбаппе 87'
Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Мадриде (Испания).