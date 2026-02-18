«Тобол» завершил чемпионат Казахстана-2025 на третьей позиции, заработав 54 очка в 26 матчах.

Единственный мяч в составе грозненцев забил Мохамед Конате , реализовав пенальти на 31-й минуте. На 83-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — с поля был удалён Турпал-Али Ибишев .

В Белеке состоялся контрольный матч, в котором «Ахмат» встречался с казахстанским «Тоболом» . Грозненский клуб уступил со счетом 1:2.

3.40

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Олимпиакос» — «Байер». Прогноз и ставка Первый матч получится осторожным

Футбол•Сегодня 12:11 Эпоха гениев подходит к концу: почему большим клубам всё труднее найти топ-тренера

Футбол•Сегодня 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Футбол•Сегодня 04:05 Головин удалился, Дуэ не простил: «ПСЖ» камбекнул против «Монако» на выезде

Футбол•Сегодня 03:50 Винисиус забил шедевр и попал в расистский скандал: «Реал» увёз странную победу из Лиссабона

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:44 Что не так с новой Лигой чемпионов? Три способа сделать главный турнир еще лучше

Футбол•16/02/2026 17:40 Лучше звоните Тудору: хорватского тренера не пугает кризис «Тоттенхэма»

Футбол•15/02/2026 14:48 Прическа искупления: как стрижка Роналдо стала символом триумфа Бразилии

Футбол•14/02/2026 16:28 Интеграция Шешко и ротация состава: пять срочных вопросов для «Манчестер Юнайтед» и Каррика

Футбол•13/02/2026 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Выбор читателей

Милан-2026•16/02/2026 03:52 Платье за $100 000 и мечта длиною в 25 лет: невероятная история Дианны Стеллато-Дудек

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•Сегодня 03:12 Фигурка на ОИ-2026: Петросян — в топ-5, а Сакамото и Лью обошла вчерашняя юниорка

Милан-2026•Вчера 15:54 «Я всё испортил»: Малинин и еще пять спортсменов, переживших публичный провал

Милан-2026•16/02/2026 04:22 Фигурка на ОИ-2026: Хазе и Володин ушли в отрыв, Метёлкина и Берулава — вторые

Самое интересное

Футбол•11/02/2026 15:11 Расплата за ошибку: продажа Луиса Диаса и ставка на Гакпо разрушили атаку «Ливерпуля»

Милан-2026•10/02/2026 23:20 Привет из Беларуси и золотая шайба Кросби: топ-10 самых ярких хоккейных моментов в истории Олимпиады

Футбол•10/02/2026 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер