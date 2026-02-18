В Белеке состоялся контрольный матч, в котором «Ахмат» встречался с казахстанским «Тоболом». Грозненский клуб уступил со счетом 1:2.
Единственный мяч в составе грозненцев забил Мохамед Конате, реализовав пенальти на 31-й минуте. На 83-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — с поля был удалён Турпал-Али Ибишев.
По итогам 18 туров сезона-2025/26 РПЛ «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 22 очка. Лидирует «Краснодар» (40).
«Тобол» завершил чемпионат Казахстана-2025 на третьей позиции, заработав 54 очка в 26 матчах.