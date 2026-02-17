Питерский «Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы на товарищеский матч. Отметим, что за «Зенит» дебютирует форвард Джон Дуран.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Джон Джон, Педро, Глушенков, Джон Дуран.
Игра запланирована в 16:00 по московскому времени. Команды сыграют на тренировочных сборах в ОАЭ. Ранее «Краснодар» разгромил «Зенит» со счетом 0:3 в поединке Зимнего Кубка РПЛ.