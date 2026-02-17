Игра запланирована в 16:00 по московскому времени. Команды сыграют на тренировочных сборах в ОАЭ. Ранее «Краснодар» разгромил «Зенит» со счетом 0:3 в поединке Зимнего Кубка РПЛ.

Питерский «Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы на товарищеский матч. Отметим, что за «Зенит» дебютирует форвард Джон Дуран .

