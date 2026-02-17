Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении испанского вингера «Атлетика» из Бильбао — Нико Уильямса. По данным TEAMTalk, 23-летний футболист задумывается о смене клуба из-за неудовлетворенности своим положением.

«Арсенал» связался с представителями Уильямса и планирует сделать официальное предложение перед летним трансферным окном. В «Атлетике» понимают, что уход игрока неизбежен, так как он не чувствует себя комфортно и осознаёт необходимость развития.

Баскский клуб готов продать своего вингера за сумму не менее чем за 100 миллионов евро. Однако, по информации источников, это не останавливает «Арсенал».

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 26 матчей за «Атлетик», забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. На данный момент команда занимает 10-е место в Ла Лиге с 28 очками.