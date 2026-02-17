Футболист «Ростова» Илья Вахания по окончании нынешнего сезона продолжит карьеру в «Краснодаре», информируют пресс‑службы обоих клубов.

Илья Вахания globallookpress.com

Вахания доиграет нынешний сезон в составе «Ростова». Соглашение 25‑летнего игрока с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня 2026 года.

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком "Ростова", и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», — сказал Вахания.

Вахания защищает цвета «Ростова» с 2023 года.