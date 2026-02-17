Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от матчей стыкового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем». Первая встреча пройдет 17 февраля в Стамбуле.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Когда игра состоит из двух матчей, важны оба. Любое колебание может дорого стоить. Я горжусь той реакцией, которую они показали в Милане, и не променял бы свою команду ни на кого в мире. Мы должны играть в свой футбол как команда, не страдать от давления соперника.

Игроки должны восстановиться, и у нас нет другого выбора. Повторять одни и те же действия снова и снова утомительно и для ума.

Мы должны быть готовы к выбору "Галатасарая". Мы предвидим решения, которые создадут неразбериху и хаос. Мы должны стараться играть в свою игру и не можем позволить запугать себя их агрессией. Они сильная команда, и мы приехали сюда, заслужив право сыграть в этом матче.

Мы рады играть с такими соперниками. Мы постараемся сыграть правильно и посмотрим, на каком мы уровне качества, потому что такие стадионы показывают, какая моральная сила тебе нужна. Мы не хотим прятаться, мы хотим играть и пытаться победить», — цитирует итальянского тренера TMW.

Ответный поединок пройдет 25 февраля в Турине.