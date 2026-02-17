Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от матчей стыкового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем».  Первая встреча пройдет 17 февраля в Стамбуле.

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Когда игра состоит из двух матчей, важны оба.  Любое колебание может дорого стоить.  Я горжусь той реакцией, которую они показали в Милане, и не променял бы свою команду ни на кого в мире.  Мы должны играть в свой футбол как команда, не страдать от давления соперника.

Игроки должны восстановиться, и у нас нет другого выбора.  Повторять одни и те же действия снова и снова утомительно и для ума.

Мы должны быть готовы к выбору "Галатасарая".  Мы предвидим решения, которые создадут неразбериху и хаос.  Мы должны стараться играть в свою игру и не можем позволить запугать себя их агрессией.  Они сильная команда, и мы приехали сюда, заслужив право сыграть в этом матче.

Мы рады играть с такими соперниками.  Мы постараемся сыграть правильно и посмотрим, на каком мы уровне качества, потому что такие стадионы показывают, какая моральная сила тебе нужна.  Мы не хотим прятаться, мы хотим играть и пытаться победить», — цитирует итальянского тренера TMW.

Ответный поединок пройдет 25 февраля в Турине.