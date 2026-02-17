Агент полузащитника «Краснодара» Густаво Сантоса Оливера Гудел объявил, что бразильский футболист вскоре перейдет в «Сочи» на условиях аренды.

Густаво Сантос globallookpress.com

«Все детали аренды согласованы, и в ближайшее время мы планируем завершить оформление сделки. Густаво присоединится к "Сочи" в течение нескольких дней», — сообщил Гудел Sport24.

Густаво Сантос присоединился к «Краснодару» летом прошлого года и подписал контракт на длительный срок — до 2029 года. За время выступлений за «быков» он принял участие в 14 матчах, забив один гол и отдав две результативные передачи.