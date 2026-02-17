Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни объяснил, почему «Арсенал» лидирует в АПЛ без суперзвезд в составе команды.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Я согласен с тем, что у "Арсенала" нет настоящей суперзвезды, игрока мирового класса, на которого можно было бы всё свалить. Однако, как мы видим в последние несколько лет, они умеют выигрывать. Они показали, что суперзвезда не нужна. Я думаю, что происходит следующее: болельщики "Арсенала", бывшие игроки, выступают против них, и это губит их.

Им следует молчать и позволить всем остальным говорить. Микель Артета справляется блестяще — то, как он говорит, как он общается со СМИ, как он пытается успокоить игроков. Большее влияние оказывают другие люди, связанные с клубом.

В плане качества у "Арсенала" очень много высококлассных игроков. Есть ли у них суперзвезда, которая сможет изменить ход игры? Я думаю, нет, но они умеют выигрывать матчи, и они демонстрировали это в течение последних трёх лет.

Конечно, "Арсенал" может выиграть лигу, но до конца сезона ещё треть, так что может случиться что угодно. Думаю, что они победят благодаря Артете — он был великолепен в этом сезоне. В предыдущих сезонах, когда давление усиливалось, он это показывал, и это передавалось игрокам, но я думаю, что в этом году он справился с этим безупречно», — приводит слова Руни Goal.

После 26-и туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 4 балла.