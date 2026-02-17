«Монако» и ПСЖ сыграют в матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Событие состоится 17 февраля на стадионе «Луи II». Начало встречи в 23:00 мск.

Обе команды забуксовали в последних турах Этапа лиги, из-за чего оказались в зоне стыков.«Монако» проиграл 1:6 «Реалу» и сыграл вничью 0:0 с «Ювентусом». ПСЖ неожиданно уступил «Спортингу» 1:2 и разошелся ничьей 1:1 с «Ньюкаслом».

История очных встреч показывает, что ПСЖ можно считать фаворитом. У него 3 победы в 5 поединках. При этом «Монако» в ноябре одержал победу 1:0, причем как раз на домашнем стадионе. Победа сегодня имеет куда большее значение. Кто окажется сильнее в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор с коэффициентами 1.85 и 5.66.

Коэффициенты букмекеров: 6.58 на победу «Монако», 5.09 на ничью, 1.45 на победу ПСЖ.

Прогноз ИИ: побед ПСЖ с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Там же можно узнать составы команд и статистику матча.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.