«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», как и «Барселона», заинтересованы в подписании правого защитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Рюэрсона, сообщает Bild.

Юлиан Рюэрсон globallookpress.com

Скауты английских клубов высоко оценили физические и игровые качества 28-летнего футболиста. Они отметили его как «крепкого бойца, который отдаётся игре полностью». В случае перехода в Англию Рюэрсон может рассчитывать на значительное увеличение зарплаты, в три раза превышающее его текущий контракт.

В текущем сезоне Рюэрсон сыграл 29 матчей во всех турнирах и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «Боруссией» действует до лета 2028 года.