«Жирона» одолела «Барселону» (2:1) в матче 24-го тура испанской Примеры.
В составе «сине-гранатовых» единственный гол забил Пау Кубарси на 59-й минуте.
У «Жироны» голами отметились Тома Лемар на 62-й минуте и Фран Бельтран на 87-й минуте.
Результат матча
ЖиронаЖирона2:1БарселонаБарселона
0:1 Пау Кубарси 59' 1:1 Тома Лемар 62' 2:1 Франсиско Пейнадо 87'
Жирона: Пауло Гассанига, Хьюго Ринкон, Витор Рейс, Дейли Блинд, Арнау Мартинес, Аксель Витсель, Иван Мартин (Алехандро Франсес 90'), Виктор Цыганков, Тома Лемар (Хоэль Рока 68'), Бриан Хиль (Франсиско Пейнадо 68'), Владислав Ванат (Клаудио Эчеверри 74')
Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин (Руни Барджи 63'), Эрик Гарсия (Роберт Левандовски 73'), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Марк Берналь 80'), Френки де Йонг, Фермин Лопес, Рафаэл Диас (Алекс Бальде 63'), Ферран Торрес (Рональд Араухо 73'), Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Эрик Гарсия 41' (Барселона), Жюль Кунде 84' (Барселона)
После этого матча «Жирона» занимает 12-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Барселона» — на 2-й позиции (58).