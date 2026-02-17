Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении своей команды в матче 24-го тура Примеры против «Жироны» (1:2).

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у "Жироны". При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся», — сказал Флик Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 58-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Леванте» 22-го февраля.