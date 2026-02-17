В матче 19-го тура Чемпионшипа в Лондоне на стадионе «Вэлли» состоится матч «Чарльтона» и «Портсмута». Старт встречи в 22:45 мск.
«Чарльтон» показал неплохие результаты в последних поединках. Лондонцы обыграли «Сток Сити» (1:0) и «Лестер» (2:0), а также сыграли вничью с КПР (0:0). После 31 тура у них 39 очков на счету и 18-е место в турнирной таблице.
«Портсмут» имеет 33 очка и занимает 21-е место — всего в одном пункте от зоны вылета.«Помпеи» проиграли в двух прошлых турах уступив «Престону» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Чарльтона», 3.00 на победу «Портсмута», 2.98 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Портсмута» со счетом 2:1.
Трансляция матча
