В матче 19-го тура Чемпионшипа в Лондоне на стадионе «Вэлли» состоится матч «Чарльтона» и «Портсмута». Старт встречи в 22:45 мск.

«Чарльтон» показал неплохие результаты в последних поединках. Лондонцы обыграли «Сток Сити» (1:0) и «Лестер» (2:0), а также сыграли вничью с КПР (0:0). После 31 тура у них 39 очков на счету и 18-е место в турнирной таблице.

«Портсмут» имеет 33 очка и занимает 21-е место — всего в одном пункте от зоны вылета.«Помпеи» проиграли в двух прошлых турах уступив «Престону» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Коэффициенты букмекеров: 2.60 на победу «Чарльтона», 3.00 на победу «Портсмута», 2.98 на ничью.

Прогноз ИИ: победа «Портсмута» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Чарльтон» — «Портсмут» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.