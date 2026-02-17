Мехди Бенатиа, ранее выступавший за «Баварию» и «Ювентус», останется на посту спортивного директора «Марселя». Эту информацию подтвердил футбольный клуб «Марсель» на своем официальном сайте.

Мехди Бенатиа globallookpress.com

Владелец клуба Фрэнк Маккорт обратился к Мехди Бенатии с просьбой продолжить работу до конца сезона, чтобы наилучшим образом представлять интересы «Олимпика» и достигать спортивных целей. Бенатия, осознавая свою ответственность перед командой, согласился продлить контракт до июня и будет руководить всей спортивной деятельностью клуба.

Президент Пабло Лонгория, в свою очередь, будет сосредоточен на выполнении институциональных обязанностей и укреплении позиций «Олимпика» в французских и европейских руководящих органах.