Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке этой зимой.
«По Зимнему Кубку трудно определить. Для меня "Краснодар" был самой сильной командой на этом турнире. Но моментами ЦСКА тоже так задорно играл.
У ЦСКА интересный трансферный наборчик этой зимой. Думаю, что это команда с большим потенциалом. Вопрос — насколько быстро он реализуется?» — сказал Аршавин «Матч ТВ».
