Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе ЦСКА на трансферном рынке этой зимой.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«По Зимнему Кубку трудно определить. Для меня "Краснодар" был самой сильной командой на этом турнире. Но моментами ЦСКА тоже так задорно играл.

У ЦСКА интересный трансферный наборчик этой зимой. Думаю, что это команда с большим потенциалом. Вопрос — насколько быстро он реализуется?» — сказал Аршавин «Матч ТВ».

