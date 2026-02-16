Бывший капитан и легенда «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о переговорах с клубом о его возможном возвращении в качестве директора.

Франческо Тотти globallookpress.com

«Я всегда был болельщиком клуба. Для меня "Рома" — это мой дом. Так было всегда, даже когда меня там не было. Это правда, мы разговариваем, обсуждаем некоторые детали и решаем, как будет лучше для всех. Надеюсь, мы сможем скоро разрешить эту ситуацию. Рано или поздно, а пока мы ведем переговоры», — заявил Тотти Sky Sport Italia.

Ранее Клаудио Раньери, старший советник «Ромы», сообщил, что владельцы клуба рассматривают возможность возвращения великого игрока на руководящую должность.