У нападающего «Атлетика» Нико Уильямса развивается пахова грыжа из-за травмы. Об этом сообщает Goal.

Нико Уильямс globallookpress.com

Стало известно, что Нико Уильямс выбыл на неопределенный срок из-за осложнений. В ближайшее время форвард пройдет ряд мед. обследований, где будет известен план лечения.

Ранее главный тренер «Атлетико» Эрнесто Вальверде высказался о физической форме испанского нападающего своей команды.

В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел за команду из Бильбао 19 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.