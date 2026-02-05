Кубковые матчи на «Месталье» редко заканчиваются спокойно, но этот четвертьфинал получился особенно нервным и тягучим. «Валенсия» снова жила идеей Кубка была в одном шаге от дополнительного времени, но в итоге уступила «Атлетику» на последних секундах. Передача Нико Уильямса, удар Иньяки Уильямса — и тишина на трибунах «Местальи».

Результат матча Валенсия Валенсия 1:2 Атлетик Бильбао 1:0 Садик Умар 35' 1:1 Иньяки Уильямс 90+6' Валенсия: Столе Димитриевски, Димитри Фулкье, Эрай Джёмерт, Хосе Копете ( Уго Дуро 59' ), Хесус Васкес Алькальде, Филип Угринич ( Родригес Гидо 89' ), Пепелу, Луис Риоха, Арно Данжума ( Диего Лопес 77' ), Лукас Бельтран ( Ларджи Рамазани 77' ), Садик Умар ( Сесар Таррега 59' ) Атлетик: Алекс Падилья, Иньиго Лекуэ, Эмерик Лапорт ( Иньиго Руис де Галарета 59' ), Андони Горосабель, Роберт Наварро ( Иньяки Уильямс 70' ), Микель Весга ( Горка Гурусета 59' ), Микель Хаурегисар, Урко Исета ( Юри Берчиче 59' ), Николас Серрано, Selton Sued Sanchez Camilo ( Нико Уильямс 70' ), Iker Monreal Жёлтая карточка: Диего Лопес 90+8' (Валенсия)

Статистика матча 3 Удары в створ 3 4 Удары мимо 6 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 3 4 Офсайды 2 13 Фолы 8

С первых минут было понятно, что «Валенсия» пойдёт ва-банк, стартовый состав почти без ротации выглядел как прямая декларация намерений. Умар Садик с первых минут выглядел главной фигурой матча, и уже в первом тайме он успел отличиться дважды. Правда, в разные ворота.

«Валенсия» — «Атлетик» globallookpress.com

«Атлетик» же приехал на «Месталью» ослабленным из-за травм, микроповреждений и дисквалификаций. У Эрнесто Вальверде из стартового состава на дерби с «Сосьедадом» с первых минут вышел только один игрок, но даже в таком виде команда выглядела собраннее соперника. Мяч ходил быстрее, идеи в позиционных атаках были яснее, а ещё гости точно лучше понимали, где у соперника слабые места.

Первый тревожный звоночек для «Валенсии» прозвучал после дальнего удара Нико Серрано, Димитриевскому пришлось потрудиться на ленточке. А затем случился момент, который идеально описывает игру Умара Садика. Нигериец, не испытывая давления, подрезал мяч головой… в собственные ворота после подачи со стандарта. Автогол выглядел почти абсурдно, но с точки зрения игрового преимущества, «Атлетик» повёл заслуженно.

Умар Садик бьёт по своим воротам globallookpress.com

Реакция трибун была резкой, однако «Валенсия» не развалилась. И снова сверкнул Садик, уже у «правильных» ворот. Ошибка Алекса Падильи, неудачный приём, добивание с нескольких метров — 1:1. Умар Садик тут же попросил прощения у публики, и ответ был плюс-минус очевидным, на «Месталье» ему готовы прощать почти всё.

Умар Садик празднует гол globallookpress.com

Пенальти, который не стал приговором

После перерыва появилось ощущение, что обе команды подустали, а игра стала более открытой. «Валенсия» активнее использовала фланги, и один из таких эпизодов едва не стал решающим, удар Фулькье пришёлся в штангу, и стадион взорвался — на мгновение показалось, что хозяева всё-таки дожмут.

Но «Атлетик» терпел. Баски не суетились, продолжали продавливать центр и ждать своего момента. Ключевым стал отрезок после выхода братьев Уильямс, Вальверде одновременно бросил в бой обоих, и рисунок атаки изменился моментально. Добавилась постоянная угроза за спиной защитников и, как следствие, большая вертикальность атак гостей.

На 70-й минуте после просмотра ВАР арбитр указал на точку, мяч попал в руку Кристиану Таррега. Сердца болельщиков должен был разбить Микель Хаурегисар, но Димитриевский взял пенальти и, как окажется позже, лишь отсрочил драму. Реакция трибун была невероятной, сейв праздновали как победу, хотя впереди ещё оставалось больше двадцати минут, а свежее игроки «Валенсии» не становились.

Пенальти Хаурегисара globallookpress.com

Братья выводят «Атлетик» в полуфинал

Казалось, что матч медленно катится к дополнительному времени. «Валенсия» добавила в агрессии, вышли свежие атакующие игроки, но полноценных моментов стало меньше. «Атлетик» же терпел и ждал одного убийственного шанса — и он пришёл.

Последняя атака. Нико Уильямс ускоряется на фланге, уходит от опеки, поднимает голову и делает простую, выверенную передачу в штрафную. Иняки Уильямс, его родной брат, опережает защитников и в касание вколачивает мяч в сетку. 96-я минута, 1:2, «Месталья» замолкает с осознанием того, что это был последний «большой» вечер в этом сезоне.

Игроки «Атлетика» празднуют гол globallookpress.com

Для «Атлетика» это уже шестой выход в полуфинал за семь последних розыгрышей Кубка. А «Валенсия» получила очередной болезненный удар в турнире, который болельщики по-прежнему воспринимают как шанс вернуть себе былое величие. У Эрнесто Вальверде появляется реальный шанс на трофей с Бильбао — главное, чтобы магия Уильямсов продолжала работать.