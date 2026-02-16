Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Специалист заявил, что для его команды это будет очень сложное противостояние.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Люди часто считают, что уже в первом матче должен быть определённый результат, но это не так. Нужно сыграть с холодной головой. Мы прекрасно понимаем, что в прошлой игре сделали с королями Лиги чемпионов, а раненый король очень опасен», — сказал Моуринью Sport.es.

Первый матч команды проведут 17 февраля в Лиссабоне.