В рамках матча 24-го тура испанской Примеры «Бетис» на выезде выиграл у «Мальорки» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Эз Абде на 18-й минуте и Седрик Бакамбу на 45+2-й минуте. За хозяев единственный точный удар на счету Ведата Мурики на 66-й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка1:2БетисСевилья
0:1 Абде Эззальзули 18' 0:2 Седрик Бакамбу 45+2' 1:2 Ведат Мурики 66'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Давид Лопес, Мартин Вальент, Хоан Мохика (Антонио Латорре 82'), Омар Маскарель (Мануэль Морланес 46'), Саму Кошта (Антонио Санчес 78'), Серхи Дардер (Пабло Торре 78'), Матео Джозеф, Ведат Мурики, Jan Virgili
Бетис: Альваро Вальес, Рикардо Родригес, Натан, Диего Льоренте (Марк Бартра 46'), Альваро Фидальго (Анхель Ортис 67'), Марк Рока, Пабло Форнальс, Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу, Антони, Айтор Руйбаль (Серхи Альтмира 67')
Жёлтые карточки: Саму Кошта 21', Мануэль Морланес 50', Ведат Мурики 60', Пабло Маффео 61' — Диего Льоренте 16', Айтор Руйбаль 44', Альваро Вальес 55'
«Бетис» с 41 зачетным баллом в активе занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (24) — 18-я.