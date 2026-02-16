В рамках матча 24-го тура испанской Примеры «Бетис» на выезде выиграл у «Мальорки» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Эз Абде на 18-й минуте и Седрик Бакамбу на 45+2-й минуте. За хозяев единственный точный удар на счету Ведата Мурики на 66-й минуте.

Результат матча Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:2 Бетис Севилья 0:1 Абде Эззальзули 18' 0:2 Седрик Бакамбу 45+2' 1:2 Ведат Мурики 66' Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Давид Лопес, Мартин Вальент, Хоан Мохика ( Антонио Латорре 82' ), Омар Маскарель ( Мануэль Морланес 46' ), Саму Кошта ( Антонио Санчес 78' ), Серхи Дардер ( Пабло Торре 78' ), Матео Джозеф, Ведат Мурики, Jan Virgili Бетис: Альваро Вальес, Рикардо Родригес, Натан, Диего Льоренте ( Марк Бартра 46' ), Альваро Фидальго ( Анхель Ортис 67' ), Марк Рока, Пабло Форнальс, Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу, Антони, Айтор Руйбаль ( Серхи Альтмира 67' ) Жёлтые карточки: Саму Кошта 21', Мануэль Морланес 50', Ведат Мурики 60', Пабло Маффео 61' — Диего Льоренте 16', Айтор Руйбаль 44', Альваро Вальес 55'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 5 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 7 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 16 Фолы 9

«Бетис» с 41 зачетным баллом в активе занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (24) — 18-я.