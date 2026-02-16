Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о предстоящем поединке своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Сейчас у нас четыре травмированных центральных защитника. Мы не хотим рисковать (Нико) Шлоттербеком, поэтому он не рассматривается (для игры в ближайшем матче). Задача тренера — найти решения и быть творческим. У нас есть несколько альтернатив, а ещё мы можем изменить схему. Я доверяю всем, кто может играть на этой позиции. Юлиан (Рюэрсон) играл в центре защиты во встрече с "Ювентусом", Салих (Озджан) тоже может сыграть там.

У "Аталанты" отличная команда, которая прогрессировала на протяжении многих лет. Два года назад они выиграли Лигу Европы. Игра будет проходить в формате "1 на 1" по всему полю, и это будет очень напряжённо. Будут эпизоды, когда мы сможем использовать свободное пространство для создания моментов, но это очень сильный соперник. Я оцениваю шансы как 50 на 50», — приводит слова Ковача сайт УЕФА.

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Д и «Аталантой» состоится завтра, 17-го февраля в 23:00 по мск.