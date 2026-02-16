Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался по поводу получения норвежского гражданства и возможности выступлений за сборную Норвегии.

Никита Хайкин globallookpress.com

«Тема получения норвежского гражданства достаточно сложная. Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, чем она и интересна. Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я еще не норвежец. Процесс получения гражданства — довольно длительный.

Разговорный язык сдал на уровне В1, что достаточно хорошо. Год занимался с учителем, сколько мог. Хоть вся команда — скандинавы, мне не хватает практики, потому что они уже привыкли говорить со мной на английском. И если я сам не начну разговор на норвежском, то они на него тоже не перейдут — тем более что сами очень любят английский.

Не назову норвежский тяжелым языком. Сложность в том, что есть разные диалекты: в Осло и на севере страны говорят на разных. Есть еще "новый норвежский". Построение предложений отличается от русского и английского. Иногда думаю по-русски, начинаю переводить на норвежский — и строю предложения не так, как надо», — цитирует Хайкина «СЭ».