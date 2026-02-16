Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался по поводу получения норвежского гражданства и возможности выступлений за сборную Норвегии.

Никита Хайкин
Никита Хайкин globallookpress.com

«Тема получения норвежского гражданства достаточно сложная.  Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще.  Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт.  Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, чем она и интересна.  Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я еще не норвежец.  Процесс получения гражданства — довольно длительный.

Разговорный язык сдал на уровне В1, что достаточно хорошо.  Год занимался с учителем, сколько мог.  Хоть вся команда — скандинавы, мне не хватает практики, потому что они уже привыкли говорить со мной на английском.  И если я сам не начну разговор на норвежском, то они на него тоже не перейдут — тем более что сами очень любят английский.

Не назову норвежский тяжелым языком.  Сложность в том, что есть разные диалекты: в Осло и на севере страны говорят на разных.  Есть еще "новый норвежский".  Построение предложений отличается от русского и английского.  Иногда думаю по-русски, начинаю переводить на норвежский — и строю предложения не так, как надо», — цитирует Хайкина «СЭ».