Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, какие из команд вылетят из РПЛ по итогам сезона, а какие попадут в стыковые матчи.

Тимур Гурцкая globallookpress.com

«Моё мнение, что "Сочи" и "Пари НН" вылетят. Я просто хочу верить Газизову, что искромётный футбол Махачкалы всех разорвёт.

В стыки попадут, соответственно, "Оренбург" и Махачкала», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат! »

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Оренбург» — на предпоследней 15-й позиции с 12-ю баллами. «Динамо» Махачкала и «Пари НН» занимают 13-е и 14-е места соответственно.