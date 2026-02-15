Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о будущем в команде египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Мо по-прежнему лидер, и мне, как капитану, важно, чтобы он был с нами и выходил на поле, он приносит пользу команде. Он всегда дает команде больше, чем просто голы. Очевидно, в данный момент все внимание сосредоточено на его голах, потому что он задает очень высокие стандарты, и его критикуют, когда он забивает меньше. У него еще один год [по контракту], как и у меня, так что посмотрим.

Я в любом случае хочу, чтобы Мо остался, потому что он мой хороший друг, и мы вместе переживали взлеты и спады — не хочу называть это падениями — на протяжении многих лет. Мо — очень важный игрок "Ливерпуля", который установил чрезвычайно высокую планку. Я лишь могу сказать, что для нас ничего не изменилось.

Люди не понимают многое из того, что важно, чтобы попытаться стать успешными. Давайте подождем до конца сезона и посмотрим, насколько важным он может быть», — цитирует ван Дейка BBC.

Напомним, что ну руках у Салаха сейчас контракт, который рассчитан до лета 2026 года.