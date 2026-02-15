В матче 25-го тура итальянской Серии А «Удинезе» дома уступил «Сассуоло» со счетом 1:2.

Уже на 10-й защитник хозяев Омар Соле открыл счет.

На 56-й минуте вингер «Сассуоло» Арман Льоренте восстановил статус-кво, а через две минуты главный бомбардир гостей Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед.

Результат матча

Удинезе Удине 1:2 Сассуоло Сассуоло

1:0 Умар Соле 10' 1:1 Арман Лорьенте 57' 1:2 Андреа Пинамонти 58'

Удинезе: Мадука Окойе, Николо Бертола, Томас Кристенсен, Умар Соле ( Идрисса Гейе 86' ), Джордан Земура, Юрген Эккеленкамп ( Juan Arizala 80' ), Леннон Миллер ( Ойер Саррага 65' ), Йеспер Карлстрём ( Якуб Пётровский 80' ), Артюр Атта, Николо Дзаньоло, Вакун Байо ( Адам Букса 65' )

Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг ( Улиссес Гарсия 46' ), Тарик Мухаремович ( Woyo Coulibaly 46' ), Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Лука Липани, Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте ( Алиу Фадера 80' ), Андреа Пинамонти ( M'Bala Nzola 72' ), Доменико Берарди ( Кристиан Вольпато 85' ), Исмаэль Коне

Жёлтые карточки: Артюр Атта 21', Джордан Земура 64', Юрген Эккеленкамп 78' — Тарик Мухаремович 16', Woyo Coulibaly 84'