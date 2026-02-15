В матче 25-го тура итальянской Серии А «Удинезе» дома уступил «Сассуоло» со счетом 1:2.
Уже на 10-й защитник хозяев Омар Соле открыл счет.
На 56-й минуте вингер «Сассуоло» Арман Льоренте восстановил статус-кво, а через две минуты главный бомбардир гостей Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед.
Результат матча
УдинезеУдине1:2СассуолоСассуоло
1:0 Умар Соле 10' 1:1 Арман Лорьенте 57' 1:2 Андреа Пинамонти 58'
Удинезе: Мадука Окойе, Николо Бертола, Томас Кристенсен, Умар Соле (Идрисса Гейе 86'), Джордан Земура, Юрген Эккеленкамп (Juan Arizala 80'), Леннон Миллер (Ойер Саррага 65'), Йеспер Карлстрём (Якуб Пётровский 80'), Артюр Атта, Николо Дзаньоло, Вакун Байо (Адам Букса 65')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Улиссес Гарсия 46'), Тарик Мухаремович (Woyo Coulibaly 46'), Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Лука Липани, Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте (Алиу Фадера 80'), Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 72'), Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 85'), Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Артюр Атта 21', Джордан Земура 64', Юрген Эккеленкамп 78' — Тарик Мухаремович 16', Woyo Coulibaly 84'
После этого успеха «Сассуоло» поднялся на 11-ю строчку с 30 очками. «Удинезе» (33) — девятый.