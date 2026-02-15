Нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Криштиану Роналду globallookpress.com

После гостевой виктории со счётом 2:0 португальский форвард опубликовал короткое сообщение в социальных сетях: «Мы сделали ещё один шаг вперёд. Давайте продолжать в том же духе».

Один из мячей в составе победителей забил сам Роналду. Ранее сообщалось, что нападающий пропустил несколько матчей команды, выражая недовольство управлением клуба со стороны государственного фонда Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 41-летний форвард провёл 19 встреч в чемпионате Саудовской Аравии, записав на свой счёт 18 голов и одну результативную передачу.