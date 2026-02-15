В матче 25-го тура Серии А «Парма» примет «Верону». Поединок состоится 15 февраля на «Эннио Тардини». Старт встречи в 17:00 мск.

При всех своих проблемах «Парма» в прошлом туре смогла набрать важные 3 очка, обыграв 1:0 «Болонью». Для команды набор очков дается с трудом. Она крайне мало забивает, соответственно процент поражений у «крестоносцев» сравнительно выше. В 24 турах у них 10 поражений при всего 6 победах.

«Верону» ждет непростой поединок, так как команда традиционно плохо играет на выезде. Только одна победа в гостях на ее счету в этом сезоне. «Парма» понимает, что у нее есть возможность еще больше отдалиться от зоны вылета, поэтому нас ждет упорная борьба за очки.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.

Коэффициенты букмекеров: 2.35 на победу «Пармы», 2.90 на ничью, 3.55 на победу «Вероны».

Прогноз ИИ: «Парма» выиграет со счетом 2:1.

