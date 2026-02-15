В матче 25-го тура Серии А «Парма» примет «Верону».  Поединок состоится 15 февраля на «Эннио Тардини».  Старт встречи в 17:00 мск.

При всех своих проблемах «Парма» в прошлом туре смогла набрать важные 3 очка, обыграв 1:0 «Болонью».  Для команды набор очков дается с трудом.  Она крайне мало забивает, соответственно процент поражений у «крестоносцев» сравнительно выше.  В 24 турах у них 10 поражений при всего 6 победах.

«Верону» ждет непростой поединок, так как команда традиционно плохо играет на выезде.  Только одна победа в гостях на ее счету в этом сезоне.  «Парма» понимает, что у нее есть возможность еще больше отдалиться от зоны вылета, поэтому нас ждет упорная борьба за очки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.
  • Коэффициенты букмекеров: 2.35 на победу «Пармы», 2.90 на ничью, 3.55 на победу «Вероны».
  • Прогноз ИИ: «Парма» выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

