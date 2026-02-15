В 24-м туре испанской Ла Лиги «Леванте» примет «Валенсию». Валенсийское дерби состоится 15 февраля в 20:30 мск.

Принципиальность поединка сложно переоценить. Помимо статуса дерби на командах лежит груз ответственности турнирного положения. «Леванте» имеет 18 очков и в случае победы может покинуть зону вылета. «Валенсия» с 23 баллами висит над этой самой зоной вылета, поэтому «бэтменам» проигрывать сегодня нельзя.

В прошлой очной встрече победителем стала «Валенсия». Она выиграла 1:0. Сейчас «Леванте» дома обыграть не так просто. Клуб сыграл вничью с «Атлетико», «Эспаньолом» и «Реал Сосьедадом», а также победил «Эльче». Продолжат ли «лягушки» эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.64.

Котировки букмекеров: 2.60 на победу «Леванте», 3.20 на ничью, 2.85 на победу «Валенсии».

Прогноз ИИ: команды разойдутся нулевой ничьей.

