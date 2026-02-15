«Лейпциг» примет «Вольфсбург» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится на «Ред Булл Арене» 15 февраля в 19:30 мск.
«Лейпциг» поборется за 5-е место. Победа может помочь «быкам» обойти «Байер», с которым у них сейчас конкуренция за место в зоне Лиги Европы. В своей последней игре «Лейпциг» проиграл «Баварии» (0:2) в Кубке Германии, а перед этим у него была победа над «Кельном» в Бундеслиге (2:1).
«Вольфсбург» приехал в Лейпциг с обедневшим составом. У «волком» большой лазарет и последние результаты команды это демонстрируют. «Вольфсбург» проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Кельну» (0:1), «Майнцу» (1:3). Пока что гостям везет и они не окажутся в зоне вылета, хотя отрыв составляет всего 2 очка.
