В матче 25-го тура итальянской Серии А «Интер» победил «Ювентус» со счетом 3:2.
На 17-й минуте Андреа Камбьясо поразил собственные ворота, а на 26-й минуте он же смог реабилитироваться и сравнять счет.
На 42-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве из-за удаления Пьера Калюлю.
Франческо Эспозито на 76-й минуте смог вывести «Интер» вперед, но Мануэль Локателли на 83-й минуте вновь сравнял счет.
Все решилось на 90-й минуте, когда точный удар Петра Зелиньского принес победу «Интеру».
Результат матча
ИнтерМилан3:2ЮвентусТурин
0:1 Андреа Камбьязо 26' 1:1 Франческо Пио Эспозито 76' 1:2 Мануэль Локателли 84' 2:2 Пётр Зелиньски 90+1'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 46'), Федерико Димарко, Николо Барелла (Хакан Чалханоглу 54'), Пётр Зелиньски, Луис Энрике (Франческо Пио Эспозито 66'), Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни 86'), Petar Sucic (Анди Диуф 67')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Луа Опенда 78'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти (Теун Коопмейнерс 61'), Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид (Хуан Кабаль 61'), Кенан Йылдыз (Жереми Бога 75'), Шику Консейсау (Эмиль Хольм 46')
Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 9', Николо Барелла 53', Хакан Чалханоглу 79', Пётр Зелиньски 90+2' — Пьер Калюлю 32'
Красная карточка: Пьер Калюлю 42' (Ювентус)
Миланцы набрали 61 очко и уверенно лидируют в турнирной таблице, «Ювентус» (46) — пятый.