В матче 25-го тура итальянской Серии А «Интер» победил «Ювентус» со счетом 3:2.

Петр Зелиньский globallookpress.com

На 17-й минуте Андреа Камбьясо поразил собственные ворота, а на 26-й минуте он же смог реабилитироваться и сравнять счет.

На 42-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве из-за удаления Пьера Калюлю.

Франческо Эспозито на 76-й минуте смог вывести «Интер» вперед, но Мануэль Локателли на 83-й минуте вновь сравнял счет.

Все решилось на 90-й минуте, когда точный удар Петра Зелиньского принес победу «Интеру».

Результат матча Интер Милан 3:2 Ювентус Турин 0:1 Андреа Камбьязо 26' 1:1 Франческо Пио Эспозито 76' 1:2 Мануэль Локателли 84' 2:2 Пётр Зелиньски 90+1' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 46' ), Федерико Димарко, Николо Барелла ( Хакан Чалханоглу 54' ), Пётр Зелиньски, Луис Энрике ( Франческо Пио Эспозито 66' ), Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ( Анж-Йоан Бонни 86' ), Petar Sucic ( Анди Диуф 67' ) Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо ( Луа Опенда 78' ), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти ( Теун Коопмейнерс 61' ), Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид ( Хуан Кабаль 61' ), Кенан Йылдыз ( Жереми Бога 75' ), Шику Консейсау ( Эмиль Хольм 46' ) Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 9', Николо Барелла 53', Хакан Чалханоглу 79', Пётр Зелиньски 90+2' — Пьер Калюлю 32' Красная карточка: Пьер Калюлю 42' (Ювентус)

Статистика матча 9 Удары в створ 8 7 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 14 Фолы 7

Миланцы набрали 61 очко и уверенно лидируют в турнирной таблице, «Ювентус» (46) — пятый.