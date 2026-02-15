«Арсенал» одержал победу над «Уиганом» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

В составе «канониров» голы записали на свой счет Нони Мадуэке на 11-й минуте, Габриэл Мартинелли на 19-й минуте и Габриэл Жезус на 27-й минуте.

На 23-й минуте встречи игрок «Уигана» Джек Хант оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча

Арсенал Лондон Лондон 4:0 Уиган Англия. Кубок ФА

1:0 Чуквунонсо Мадуэке 11' 2:0 Габриэл Мартинелли 18' 3:0 Габриэл Жезус 27'

Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага ( Томми Сетфорд 87' ), Бен Уайт ( Мартин Субименди 79' ), Вильям Салиба ( Marli Salmon 61' ), Кристьян Москера, Майлс Льюис-Скелли, Кристиан Нергор, Эберечи Эзе, Букайо Сака ( Виктор Дьёкереш 45' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Леандро Троссард 62' ), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус

Уиган: Сэм Тикл, Морган Фокс, Джейсон Керр, Джек Хант ( Мэтт Смит 30' ), Коллум Райт, Фрейзер Мюррей, Дженсен Уир, Оуэн Моксон ( Джозеф Хюнбо 78' ), Рафаэл Борхес Родригес ( Steven Sessegnon 77' ), Джо Тейлор ( Дара Костелло 63' ), Will Aimson

Жёлтые карточки: Майлс Льюис-Скелли 69', Кристиан Нергор 82' — Оуэн Моксон 73', Will Aimson 83'