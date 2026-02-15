«Арсенал» одержал победу над «Уиганом» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
В составе «канониров» голы записали на свой счет Нони Мадуэке на 11-й минуте, Габриэл Мартинелли на 19-й минуте и Габриэл Жезус на 27-й минуте.
На 23-й минуте встречи игрок «Уигана» Джек Хант оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон4:0УиганАнглия. Кубок ФА
1:0 Чуквунонсо Мадуэке 11' 2:0 Габриэл Мартинелли 18' 3:0 Габриэл Жезус 27'
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага (Томми Сетфорд 87'), Бен Уайт (Мартин Субименди 79'), Вильям Салиба (Marli Salmon 61'), Кристьян Москера, Майлс Льюис-Скелли, Кристиан Нергор, Эберечи Эзе, Букайо Сака (Виктор Дьёкереш 45'), Чуквунонсо Мадуэке (Леандро Троссард 62'), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус
Уиган: Сэм Тикл, Морган Фокс, Джейсон Керр, Джек Хант (Мэтт Смит 30'), Коллум Райт, Фрейзер Мюррей, Дженсен Уир, Оуэн Моксон (Джозеф Хюнбо 78'), Рафаэл Борхес Родригес (Steven Sessegnon 77'), Джо Тейлор (Дара Костелло 63'), Will Aimson
Жёлтые карточки: Майлс Льюис-Скелли 69', Кристиан Нергор 82' — Оуэн Моксон 73', Will Aimson 83'
По итогам противостояния «Арсенал» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, а «Уиган» завершил свое выступление на турнире.