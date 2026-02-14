Хорватский специалист Игор Тудор может продолжить тренерскую карьеру в Англии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, наставник уведомил руководство «Тоттенхэма» о готовности принять предложение и возглавить команду до июня нынешнего года.

Игор Тудор globallookpress.com

Ранее сообщалось, что тренера рассматривают в качестве временного решения до конца сезона после увольнения Томаса Франка, с которым лондонцы начинали кампанию. При этом летом клуб планирует пригласить нового наставника на долгосрочной основе — среди основных кандидатов называются Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 26 матчах.