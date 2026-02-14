«Фейеноорд» может расторгнуть контракт с нападающим Рахимом Стерлингом, всего через два дня после его подписания. Игроку уже запрещено посещать тренировки из-за дисциплинарного нарушения, что ставит под угрозу его переход в голландский клуб и может привести к крупному скандалу. Об этом сообщает Mirror.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Через 24 часа после завершения сделки Стерлингу официально запретили участвовать в тренировочном процессе. Руководство клуба начало срочное расследование, чтобы выяснить обстоятельства серьезного дисциплинарного нарушения, предположительно совершённого игроком.

Трансфер Стерлинга был официально подтвержден 12 февраля, но клуб приостановил его интеграцию в состав команды до выяснения всех деталей. Если обвинения подтвердятся, футболисту грозит либо немедленное расторжение контракта, либо длительная дисквалификация от любой деятельности, связанной с «Фейеноордом».