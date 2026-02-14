Наставник «Ливерпуля» Арне Слот надеется, что защитник Ибраима Конате продлит контракт с красными.

Ибраима Конате globallookpress.com

«Конате играет так же хорошо, как и ван Дейк. Ибу в последнее время проводит очень хороший отрезок. В начале сезона у него было много хороших игр, но потом случился момент, когда небольшая ошибка, которую он допустил, сразу же привела к голу, поэтому его оценивали негативно. Но с тех пор, как я здесь, у него очень хорошее взаимодействие с Вирджилом. Эти двое жизненно важны для нас не только из-за их мастерства, но и из-за недостатка вариантов в обороне.

Мы ведем с ним переговоры, и это говорит о том, чего мы хотим. Очевидно, что мы хотели бы, чтобы он остался, но переговоры продолжаются, так что посмотрим, чем они закончатся. Не вели бы переговоры, если бы не хотели, чтобы он остался», — цитирует The Guardian Слота.

Текущий контракт с Конате рассчитан до конца сезона. Ожидается, что футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».