Футбольный тренер Александр Григорян выразил мнение, что Игорь Дивеев и Джон Джон серьезно усилят «Зенит». Также специалист отметил высокий потенциал Дивеева, который ранее выступал за ЦСКА.

Александр Григорян globallookpress.com

«Дивеев — это серьезное усиление для "Зенита", который испытывал серьезную потребность в защитнике, способном начать атаку. Тем более, если это игрок с российским паспортом! Я считаю, что Дивеев — лучший центральный защитник среди россиян на данный момент.

В средней линии у "Зенита" с момента ухода Клаудиньо периодически возникала некая инерция. Порой там некому было "взрывать" игру. Джон Джон способен решить эту проблему. Это футболист очень серьезного уровня», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».