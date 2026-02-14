Футбольный тренер Александр Григорян выразил мнение, что Игорь Дивеев и Джон Джон серьезно усилят «Зенит».  Также специалист отметил высокий потенциал Дивеева, который ранее выступал за ЦСКА.

Александр Григорян
Александр Григорян globallookpress.com

«Дивеев — это серьезное усиление для "Зенита", который испытывал серьезную потребность в защитнике, способном начать атаку.  Тем более, если это игрок с российским паспортом!  Я считаю, что Дивеев — лучший центральный защитник среди россиян на данный момент.

В средней линии у "Зенита" с момента ухода Клаудиньо периодически возникала некая инерция.  Порой там некому было "взрывать" игру.  Джон Джон способен решить эту проблему.  Это футболист очень серьезного уровня», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».