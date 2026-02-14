«Осасуна» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Эльче» (25) — 13-й.

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью.

