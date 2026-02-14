В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Результат матча
ЭльчеЭльче0:0ОсасунаПамплона
Эльче: Матиас Дитуро, Лео Петро, Виктор Чуст, Педро Бигас, Альваро Родригес, Марк Агуадо (Мартим Нету 80'), Алейкс Фебас, Тете Моренте (Яго Сантьяго 85'), Лукас Сепеда (Джон Дональд 80'), Херман Валера, Андре Силва (Рафаэль Мир Висенте 85')
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Валентен Розье, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Абель Бретонес 85'), Лукас Торро (Хон Монкайола 66'), Икер Муньос (Асьер Осамбела 66'), Анте Будимир (Рауль Гарсия 74'), Виктор Муньос (Рауль Моро 67')
Жёлтые карточки: Марк Агуадо 37', Тете Моренте 79' — Анте Будимир 37', Лукас Торро 53', Асьер Осамбела 73', Рубен Гарсия 85'
«Осасуна» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Эльче» (25) — 13-й.