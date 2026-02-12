прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.70

13 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав за 23 тура 24 очка при пяти победах, девяти матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей равна 31:35.

Последние матчи: в последнем матче команда уступила по всем статьям «Реал Сосьедаду» со счетом 1:3. В том поединке баски нанесли три удара в свор и забили три мяча. По количеству ударов команды были равны (11), по игре «Эльче» выглядел намного слабее.

Ранее клуб разгромил китайский «Тяньцзинь Цзиньмэнь» в товарищеском поединке со счетом 5:0 и проиграл матчи «Барселоне» (1:3) и «Леванте» (1:2).

Не сыграют: травмирован защитник Эктор Форт, форвард Рафаэль Мир и полузащитник Тете Моренте.

Состояние команды: «Эльче» сильно сдал свои позиции к середине чемпионата. Если взглянуть на календарь, можно увидеть, что клуб в Ла Лиге не знает побед на протяжении семи игр, а серия поражений достигла трех встреч. Последняя виктория коллектива Эдера Сарабии датируется 21 декабрем прошлого года над «Райо Вальекано» (4:0).

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» закрепилась в середине турнирной таблицы Ла Лиги. Клуб находится на девятой строчке с 29 баллами при восьми победах, пяти матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 28:28.

Последние матчи: последний поединок команда смогла выиграть. «Осасуна» смогла минимально обыграть «Сельту» со счетом 2:1. В составе коллектива из Пампплоны отличились Будимир и Рауль Гарсия.

Ранее «Осасуна» выдала результативную ничью против «Вильярреала», завершив встречу со счетом 2:2, и смогла обыграть «Райо Вальекано» (1:3) и «Овьедо» (2:1).

Не сыграют: Икер Бенито — травмирован.

Состояние команды: «Осасуна» в последних матчах выглядит очень достойно. У клуба всего одно поражение в последних девяти поединках, а серия без проигранных встреч равна пяти матчам. При этом клуб отметился в каждой из этих встреч.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

«Эльче» не знает побед в чемпионате в семи матчах к ряду

«Осасуна» имеет серию без поражение длинною в пять встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.

Прогноз: в этом матче от «Эльче» мы будем ждать ответ на вопрос: «готова ли команда продолжать борьбу в Ла Лиге? ». Пока коллектив ближе к зоне вылета, чем к сохранению прописки. Однако более вероятно, что «Осасуна» продлит кризис оппонента.

Ставка: Победа «Осасуны» в матче за 2.70.

Прогноз: Сыграем на более рискованной ставке и предположим ничью в поединке. «Эльче», несмотря на свой спад, может навязать борьбу любой команде Ла Лиги.

Ставка: Ничья в матче за 3.20.