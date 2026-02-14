Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над АГМК (3:2) в товарищеском матче.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Мы много создавали моментов, но не хватало логического конца. По этой игре остались вещи, которые понравились. Будем всё разбирать, разговаривать с игроками. Это нормальное явление, когда игроки устают. Сборы на то и есть, чтобы все через не могу играли», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, что «Ахмат» в настоящий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.