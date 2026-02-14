В четвертом раунде Кубка Англии состоялся матч между «Бернли» и «Мэнсфилд Таун». Команда из третьего дивизиона англии одержала победу со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Мэнсфилд Таун» globallookpress.com

Счет открыл Джош Лорент на 21-й минуте, забив гол, который вывел «Бернли» вперед. Однако на 53-й минуте Рис Оутс сравнял счет. Победу команде из третьего дивизиона принес Луис Рид, забивший решающий гол на 80-й минуте.

Ранее «Бёрнли» уверенно обыграл «Миллуолл» со счетом 5:1, а «Мэнсфилд Таун» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в напряженной борьбе — 4:3.

В параллельном матче «Норвич» уверенно обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:1. Команды нанесли в сумме 30 ударов, 21 из них на счету «Норвича».

Счет в матче открыл полузащитник «Норвича» Эдмонд-Пэрис Магома на 31-й минуте. Гости смогли сравнять на 68-й минуте, отличился Джош Маджа. «Норвич» ответил двумя забитыми мячами Бенджамина Джошуа на 82-й и Мохамеда Туре на 91-й.